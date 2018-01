Vedtar bybane uten tunnel

Et enstemmig bystyre i Bergen har i kveld vedtatt ny bybanetrasé på dagens motorvei gjennom Sandviken, mens bilene skal inn i en forlenging av Fløyfjellstunnelen. – Dette er veldig flott. Og at vi i dag har fått et enstemmig vedtak fra Rødt til Frp er fantastisk, sier byrådsleder Harald Schjelderup. Det innebærer at beboerne i Sandviken vil slippe tusenvis av daglige bilpasseringer i fremtiden.