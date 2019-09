Vedgikk dokumentfalsk

Den eldste av de tre brødrene som er tiltalt i Nav-svindelsaken vedgikk straffskyld for et tilfelle av dokumentfalsk da tiltalen ble lest opp i Bergen tingrett. For øvrig nektet samtlige tiltalte straffskyld på alle andre punkter, slik de også har gjort i politiavhør.