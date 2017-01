I Bergen synte prognosane for stormfloda ei vasstand på 225 centimeter Heilt slik vart det kanskje ikkje.

– Vi har ikkje oppdaterte målingar akkurat no, men den siste målinga var klokka 10.00. Då viste den på 205 centimeter og var på god veg oppover. Vi synest det er rart at ikkje vatnet då har gått over kaikanten framfor Bryggen, seier meteorolog Frode Hassel ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

PADLING: Stormfloda kan brukast til så mangt. Denne padlaren nytta sjansen til ein tur over kaien ved Bryggen. Du trenger javascript for å se video. PADLING: Stormfloda kan brukast til så mangt. Denne padlaren nytta sjansen til ein tur over kaien ved Bryggen.

Toppen nådd

I Stavanger var toppen nådd ei stund før Bergen.

Nye utrekningar syner at sjøen på det høgaste gjekk 16 centimeter over kaikanten, noko som er fem centimeter lågare enn prognosane i går.

Også i Sogn og Fjordane er «faren» over. I Lærdal var stormfloda sjeldan stor.

Fiskemuseum under vatn

Nokon har likevel fått besøk av vatnet. Lenger ute på Bryggen gjekk vatnet over kaikanten. Det same skjedde lenger ute på både Skutevikstorget og Sandvikstorget. Ved sistnemnde trengte vatnet seg inn på på Norges Fiskerimuseum.

Her plaskar dei tilsette rundt både inne og ute, utan å vere altfor uroa over vassmengdene.

– Det er bra det ikkje er så mykje vind, med tanke på bølgene. Bygget toler dette, og vi har blitt utsett for dette mange gonger. Ingen dramatikk, smiler handverkar Erik Clausen på museet.

FLOD: Slik ser det ut inne på Norges Fiskerimuseum i Bergen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sjå fleire bilete frå Yr her: Yr-bilder

Saka blir oppdatert!