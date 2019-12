Vatn trugar hus på Voss

Brannvesenet på Voss har køyrt fram til eit bustadhus i Kverkane på grunn av fare for vassinntrenging. – Det er mykje vatn som står på mot eit hus. Me køyrer fram for å sjå om det er noko me kan hjelpa med, seier Tore Fanebust ved 110-sentralen.