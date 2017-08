Våteste sommer på 53 år

Statistikk fra Bergensværet viser at sommeren frem til nå har vært den våteste siden 1964, skriver BA. Og det ser ikke ut til å bli bedre med det første. Det har gått et kraftig tordenvær over ytre deler av Hordaland de siste timene. – Det er registrert en rekke lynnedslag, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg ved Værvarslinga på Vestlandet.