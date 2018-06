Vasslekkasje over fleire etasjar

Vaktkommandør Karl Arne Røyseth ved 110-sentralen opplyser at det er vatn i fleire etasjar etter vasslekkasjen ved Osterøy vidaregåande skule. Brannvesenet er enno ikkje komne fram. – Vasslekkasjen er stansa, men me har blitt bedne om å hjelpa til. Restverdibilen står klar dersom det blir trong for det.