Vasslekkasje i kraftstasjon

BKK varsla kl. 01.17 om at ei stor oversvømming truga store verdiar inne i Steinsland kraftstasjon i Modalen. Lekkasjen skjedde i samband med at folk frå BKK arbeidde der, opplyser 110-sentralen. Ti frå brannvesenet har no fått stabilisert lekkasjen, men lekkasjen er ikkje stoppa. Politiet er også på staden.