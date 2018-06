Vasslekkasje i bustadhus

Brannvesenet har rykka ut til eit bustadhus i Sollien i Bergen. Ei vasskran har hoppa av i tredje etasje og bebuaren i leilegheita under har fått vatn gjennom taket og stikkontaktar. Lekkasjen er no stoppa og brannvesenet får no fjerna vatnet.