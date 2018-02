Vart smigra av komplimentar

Ei jente, som da var 11 år, fortel i avhøyr at tiltalte sa han var 14 år då dei prata på Skype. Ho fekk kompliment for utseende. – Men så vart han meir intens. Og sur om eg kom med unnskyldningar for kvifor eg ikkje ville kle av meg, fortel jenta.