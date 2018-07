Varsler Turøy-beslutning i høst

Politiet vil avgjøre om noen skal stilles til ansvar for Turøy-ulykken senest i løpet av september, melder TV 2. Havarikommisjonen la tidligere denne måned frem sin endelig rapport. – Vi må se om den utløser behov for ytterligere etterforskning eller om vi stopper her, sier politiadvokat og påtaleansvarlig Trygve Ritland.