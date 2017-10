Varsler omkamp om matjord

Fylkesmann Lars Sponheim vil be regjeringen vurdere kommunens avgjørelse om å bruke matjord på Liland til næringsvirksomhet, skriver BT. Tidligere denne uken ble det kjent at Bergen kommune har vedtatt å gjøre 1000 dekar dyrket jord ved Flesland til industriområde. Sponheim sier til avisen at han er overrasket over at Bergen kommune har gjort endelig vedtak i saken uten at den har vært på hans bord.