Varsler kjør sakte-aksjon på E16 midt i helgerushet

Høyre-politikeren Sveinung Riber fra Voss er ikke redd for å tale sin egen statsminister midt imot. Han synes riktig nok Erna Solberg skal ha ros for å ha satt ulykkesutsatte E16 mellom Bergen og Voss «på kartet». Men der stopper godordene.

Etter det ble kjent at utbyggingen av veien og jernbanen på den rasutsatte europaveien utsettes i Nasjonal transportplan (NTP), er sinnene satt i kok både internt i Høyre og hos andre vestlandspolitikere.

– Jeg sto sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Erna Solberg etter raset på Bolstad, da Solvik-Olsen sa at det skulle bli byggestart i 2021. Det gikk ikke an å ta feil av. Erna sa ingenting. Det burde hun gjort, når det nå viser seg at byggestarten kommer flere år senere, sier Riber.

Solberg og Solvik-Olsen på rasstedet i fjor sommer: – Forstår at folk vil ha ny E16 raskt

KRITISK TIL EGEN STATSMINISTER: – Jeg tror folk skjønner alvoret og møter opp. Det er folket som må være E16 sitt ansikt, sier Sveinung Riber (H). Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kan bli trafikktrøbbel

Høyres lokalpolitiker på Voss er med i aksjonsledelsen for Ny E16 Voss-Bergen, som søndag avholder en større markering. Den starter på kjøpesenteret Øyrane Torg i Arna klokken 16.

– Der blir det appeller og underholdning. Og klokken 17 vil en del vogntog kjøre litt sakte på E16, trolig i en «sirkel» mellom Arna og Trengereid, forteller Riber.

– Det er jo akkurat på den tiden hyttetrafikken fra fjellet pleier å skape køer i det området. Det må jo bli trafikkaos?

– Jo, litt. Men vi er veldig opptatte av at det ikke skal skje noe, sier Riber.

Han forteller at både politiet og Vegvesenet er varslet, og at det er lagt en plan for at brannbiler, politibiler og ambulanser under utrykning skal ha fri ferdsel.

SÅ PÅ RASET: Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen besøker rasstedet på Bolstad i fjor sommer. Sveinung Riber til høyre. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Folket må være E16 sitt ansikt

Aksjonsledelsen håper på opptil to tusen frammøtte på aksjonen.

«Vi var naive og trodde at Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen skulle holde sine lovnader, men de skuffet stort», skriver aksjonsledelsen i invitasjonen, med henvisning til Solbergs pressekonferanse om NTP.

– Jeg tror folk skjønner alvoret og møter opp. Det er folket som må være E16 sitt ansikt, sier Riber.

Aksjonsledelsen forventer at også politikere møter opp, og oppfordrer de fremmøtte til å stille med refleksvester, fakler, bannere og plakater.

VOGNTOG TATT: Dette vogntoget ble tatt i et ras på E16 ved Bolstad i fjor sommer, et av 338 skred på strekningen Bergen-Voss de siste 17 årene. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

«Kommer de tilbake?»

Med regjeringens tidsplan vil det gå 17 år før den nye veien mellom Bergen og Voss står ferdig. De 17 foregående årene har det skjedd 584 personskadeulykker, 30 dødsulykker og 338 skred, viser tall BT har fått av Vegvesenet.

Sveinung Riber driver et entreprenørfirma på Voss, og har tre ganger blitt personlig involvert i dødsulykker på strekningen.

– Jeg hadde en ansatt som døde på vei til jobb like ved Voss. Så hadde vi en ansatt som døde i en ulykke på Dale to dager etter at han sluttet hos oss. Nesten daglig tenker jeg på folkene mine som er ute på oppdrag: «Kommer de tilbake?», sier Riber.