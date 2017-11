Varsler dårlig luft: Nå kan bompengene bli femdoblet til 225 kroner

Klokken 14 møtes beredskapsrådet for luftkvalitet i Bergen for å diskutere tiltak mot dårlig luft denne uken.

Det er meldt stille og kaldt vær utover i uken, noen av hovedingrediensene for helsefarlig luft i byen mellom de syv fjell.

Dersom meteorologenes varsel om såkalt «inversjon» slår til kan det bli drastiske tiltak for reisende i Bergen senere i uken:

Femdobling av bompengene, fra 45 kroner passeringen til 225 kroner.

Eventuelt datokjøring; at enten biler odde- eller partall kan kjøre hver dag.

Gratis buss.

Inversjoner Ekspandér faktaboks Vanligvis vil temperaturen avta oppover i atmosfæren. Beveger vi oss oppover, til fjells eller opp i lufta med et fly, blir det som regel kaldere jo høyere vi kommer.

Men ved samme lufttrykk er kald luft tyngre enn varm luft. Hvis temperaturen i lufta nær bakken av en eller annen grunn faller, vil den kaldeste (tyngste) lufta synke ned i de laveste områdene i terrenget på grunn av tyngdekraften.

På en klar vinternatt med snø på bakken vil underlaget/snøen sende langbølget stråling ut i verdensrommet. Bakken mister varme og temperaturen i snøen faller. Lufta nær bakken avkjøles på grunn av kontakten med underlaget. Den avkjølte "tunge" lufta synker ned i de laveste områdene i terrenget; forsenkninger, daler, fjorder osv. I slike værsituasjoner vil vi da få en temperaturendring som er motsatt av det vanlige.

Når den tunge kalde lufta har lagt seg ned i de laveste områdene i terrenget, er den vanskelig å flytte på. Kommer varmere luft strømmende inn over et område som har hatt kaldt vintervær en stund, vil høyereliggende strøk kunne merke temperaturstigningen, uten at lufta kommer seg ned til de lavereliggende områdene. Her holder det seg kaldt. Det må kraftig vind til for å blande lufta slik at varmlufta også kommer seg ned til de mest skjermete lavereliggende områdene. Kilde: Meteorologisk institutt

Flere fagetater møtes

I beredskapsrådet sitter alle aktuelle etater og aktører. Blant dem er bymiljøetaten og klimaseksjonen i kommunen, politiet, transportselskapet Skyss, Hordaland fylkeskommune, Meteorologisk institutt og Bergen havn.

Bergensdalen er omkranset av fjell og svært utsatt for inversjon på stille, kalde dager. Også sist vinter satte kommunen inn tiltak mot dårlig luft.

KALDT OG STILLE: Slik ser det ut på dager med såkalt inversjon og dårlig luft i Bergen, her fra vinteren 2015. Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

På møtet i dag vil man gå igjennom situasjonen og forberede seg på det som kan komme. Byrådet i Bergen vil tirsdag vedta eventuelle tiltak. VURDERER TILTAK: Julie Andersland (V) er byråd for klima, kultur og næring i Bergen. Foto: Siri Løken / NRK

– Vi har fått et oppdatert værvarsel fra Meteorologisk institutt i dag som varsler fare for høy luftforurensing fra og med onsdag. Det kan også bli svært høy forurensning utover i uken, sier byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune, Julie Andersland (V).

Klokken 12 tirsdag var det moderat luftkvalitet på Danmarksplass i Bergen. Også i morgen, onsdag, er det ventet moderat luftkvalitet.

Byrådet gjør endelig vedtak

Beredskapsrådet for luftkvalitet går ut med helseråd og informasjon. Statens vegvesen og Bergen havn vurderer tiltak ut fra sine planer. Byrådet vil så tirsdag vurdere å sette i verk tiltak som begrenser trafikken.

– Da er det enten datokjøring eller økte bompengetakster som er aktuelle tiltak. Bompengene kan bli femdoblet. Samtidig vil det bli gratis å bruke buss og bybane, sier Julie Andersland.

En femdobling av bompengetakstene betyr at det vil koste 225 kroner for en personbil og 450 kroner for tunge kjøretøy å passere bompengestasjonene i Bergen i rushtiden. Prisene vil ellers være henholdsvis 95 og 190 kroner.

Om det er mulig å sette inn ekstra busser er noe av det som vil bli diskutert på møtet i beredskapsrådet for luftkvalitet i dag.