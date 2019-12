Varetektsfengslet i to uker

Mannen som ble skutt i foten av politiet i Lindås, er varetektsfengslet i to uker. Mannen i 30-årene er siktet for trusler mot politiet, og politiet mener det er fare for gjentakelse. Den siktede har ikke vært i stand til å bli avhørt, og det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.