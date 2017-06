Varetektsfengslet i fire nye uker

En 33 år gammel mann er varetektsfengslet i fire nye uker, siktet for frihetsberøvelse og krenkende atferd overfor to barn, skriver BT. Mannen ble pågrepet 26. mai på Landås etter å ha tatt med seg to barn hjem. Han har sittet varetektsfengslet i to uker.