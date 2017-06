Varetektsfengsla for valdtekt

Ein 29 år gamal mannen som er sikta for valdtekt vart i Bergen tingrett i dag varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, skriv BT. Mannen vart arrestert i går. I 2013 vart same mann dømd for mellom anna å ha valdteke sin dåverande kjærast.