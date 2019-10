Vannlekkasje i gamle NRK-bygget

Brannvesenet måtte like over midnatt rykke ut til det gamle NRK-huset på Minde i Bergen, etter meldinger om at det fosset inn vann i bygget. Fire patruljer ble sendt til stedet. Lekkasjen viste seg å skyldes et sprengt vannrør i en vegg.