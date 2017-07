Vannlekkasje i Fana

En leilighet i Kvernslåttvegen i Fana står full i vann etter at det har skjedd en lekkasje. Vannet har rent fra leiligheten og ned i garasjen under boligen. Restverdiredningsbil er på vei. – Det blir nok en stor jobb å få tømt bygget for vann, lekkasjen ser ut til å ha fått renne en god stund, opplyser Sigbjørn Villanger i Brannvakta i Hordaland.