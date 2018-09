Vannledningsbrudd i Åsane

Det oppsto et vannledningsbrudd i Åsane i 02-tiden i natt. – I forbindelse med arbeid, var de uheldig å grave over en vannledning i krysset Steinestøvegen/Breistein, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen. Kommunens vaktsentral opplyser at bruddet ikke førte til at mange husstander var uten vann i utgangspunktet, og at en «provisorisk» ledning nå er lagt ut. Dermed skal ingen husstander være uten vann.