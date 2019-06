Vannkrisen på Askøy: Syv nye innlagt siste døgn

Siste tall fra Haukeland universitetssjukehus viser at syv nye personer er innlagt fra Askøy siste døgn. To av dem er barn.

Det betyr at totalt 62 personer er eller har vært innlagt, 15 av dem barn.

Ingen er kritisk syke, ifølge sykehuset.

Fra klokken 19 i går til klokken 8 i morges har 30 personer fått råd over telefon og tre personer blitt undersøkt på legevakt i kommunen.

Nettleseren din støtter ikke video.

Tarmbakterie

Bakterien Campylobacter er påvist hos flere av de innlagte. Vanlige symptomer på bakterien er magesmerter, oppkast og diaré.

Tarmbakterier er påvist i et høydebasseng på Øvre Kleppe på Askøy. Da var det E.coli som ble påvist, men videre undersøkelser vil avklare om det også er Campylobacter her.

E.coli-funnet ble betegnet som en sikker indikasjon på at vann hadde kommet i kontakt med avføring.

Før helgen sendte Askøy kommune vannprøver til Moss, hvor det ligger et laboratorium som kan gjøre mer avansert testing enn de kan lokalt. Disse resultatene er ventet tirsdag.

Bassenget er fra 60-tallet og planlagt faset ut, og det er trolig flere år siden bassenget sist ble sjekket, ifølge varaordfører Espelid.

Kommunen anslo i helgen at 2000 mennesker er blitt syke.

Les også: Heidi må rømme sitt eget hjem for å dusje og spise middag. Tør ikke sende barna på skolen

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ukjent årsak

Mellom 10.000 og 15.000 askøyværinger mottok et kokevarsel fra kommunen torsdag kveld.

På sjette dagen må innbyggerne fortsatt koke vannet før de drikker det. I tillegg må de ta andre forholdsregler som for eksempel å ikke få dusjvann i munnen eller pusse tenner i ukokt vann.

Årsaken til bakterieutbruddet er ennå ikke kjent. Kommunen satt tirsdag i krisemøte.

FORSINKET: Et nytt høydebasseng på Dyrdalsfjellet skal erstatte det gamle som man tror kan være kilden for smitten. Anlegget har blitt forsinket. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Hull ved inngang til basseng

NRK skrev mandag om et annet fjellbasseng som hadde et 15x15 cm stort hull ved inngangen.

Kommunen sjekker teorien om at dyr kan ha tatt seg inn i et hull og funnet veien gjennom tunneler eller rør til bassenget hvor bakteriene ble påvist.

Tirsdag melder Askøy kommune i en pressemelding at hullet var en flomluke som skulle vært sikret med en rist, nettopp for at dyr ikke skulle komme seg inn. Denne risten var borte, noe kommunen selv betegner som et avvik. De vil nå kontrollere alle anlegg.

Tidligere har smittevernlegen i Askøy kommune, Thomas Hetland, sagt at E.coli-funnet som ble gjort fredag er et tegn på at det er avføring i vannet.