Vann sak om forkjøpsrett

Gulating lagmannsrett har som Sogn og Fjordane tingrett, slått fast at fylkeskommunen kan overdra aksjar til kommunane i Sogn og Fjordane utan at dette vil utløyse forkjøpsrett for BKK. – Domstolane si vurdering er viktig for å avklare handlingsalternativa fylkeskommunen har for å sikre at verdiane som aksjane i SFE representerer. kan bli verande i Sogn og Fjordane også etter fylkessamanslåinga, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.