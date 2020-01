Valhammer framskunda utrulling

Fordi barnehageopptaket for 2018 var lite effektivt blei det bestemt å framskunda innføringa av Vigilo også i barnehagane til 2019. Dåverande skulebyråd Roger Valhammer (Ap) var pådrivar for dette, trass i at prosjektgruppa var uroa for ei auka belastning. Eivind Nævdal-Bolstad (H) spurte i høyringa om det blei gjort ei breiare risikovurdering før avgjerda blei tatt. – Nei, ikkje ei særleg risikovurdering, men ei generell vurdering med tanke på arbeidskapasitet. Den blei gjort i lag med Vigilo, sa kommunaldirektør Trine Samuelsberg.