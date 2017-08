Vålerenga ikke redd for omkamp

Vålerenga-trener Kjell Gustad tror ikke at Arna-Bjørnar vil vinne frem med kravet sitt om omkamp etter at Emilie Nautnes ble utvist for å ha brukt for lang tid på å bytte i helgens Toppserie-kamp. – Nei, det kommer ikke til å skje. Det er ingen tvil om at dommeren begynner veldig tidlig å mase på spilleren, men hun blåser i fløyten og gir spilleren noen advarsler, så hun har nok regelverket på sin side, sier Gustad til BA.