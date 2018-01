Valdtektstiltalt mann tilsto alt

Ein mann i 30-åra står i Bergen tingrett tiltalt for valdtekt, trugslar og mishandling av kona si. Måndag nekta han for skuld på alle tiltalepunkt, men tysdag bråsnudde den afghanske mannen og vedgjekk alt, skriv Bergens Tidende. Etter den overraskande vendinga blei ein rettspsykiatar kalla inn. Han konkluderte med at mannen må utredast for å finna ut om han er tilrekneleg. Saka er beramma på nytt 14. mars.