Valdtektssikta fengsla i fire veker

Bergen tingrett har varetektsfengsla ein 32 år gammal mann som er sikta for valdtekt under ein fest på Sotra. Den utanlandske mannen, som ifølge BT nektar straffskuld, er fengsla i fire veker. Valdtekta skal ha funne stad under ein fest natt til måndag.