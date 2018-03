Værtrøbbel på Flesland

Ein del fly både inn og ut av Bergen lufthavn Flesland er forsinka i kveld. Årsaka er snøen som kom i ettermiddag. Trafikken stoppa opp to gonger slik at flyplassen kunne brøytast. Været er nå lettare og lufthavndirektør Øystein Skaar reknar med at trafikken er i rute att i løpet av kvelden.