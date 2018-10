Ein mann skal i natt ha blitt dratt inn i ein bil frå ei adresse i Bergen sentrum. Politiet fekk inn meldinga klokka 02.10 i natt.

– Politiet blei i natt kontakta av ein bebuar i ei sentrumsgate i Bergen. Der blei det observert ein mannsperson som meir eller mindre blei kasta inn i ein bil. Vi fann etter kvart denne bilen og den fornærma, seier operasjonsleiar Frode Koltveit i Vest politidistrikt til NRK.

Mannen har no kome til rette og er sendt til Haukeland universitetssjukehus. Han skal vere sjokka og prega over hendinga.

Gjerningspersonane hadde våpen

Politiet ber bebuarar og turgåarar om å halde seg vekke frå søksområdet for å unngå at for mange personar ferdast i området.

Årsaka til at politiet held ein væpna aksjon er fordi gjerningspersonane skal bere våpen.

SPERRA AV OMRÅDET: Politiet har sperra av området rundt den populære badestaden Tønnebekktjørna. Dette er ein av bilane som blei brukt i kidnappinga. Foto: Marit Stensby / NRK

– Fornærma opplyser til oss at gjerningspersonane bar pistol og knivar, seier Koltveit.

Operasjonsleiar Koltveit understrekar at det ikkje er grunn for folk i området å vere redde.

Den fornærma er ein mann i 30-åra.

– Bunden på hendene

Politiet opplyser til NRK at ein person er gripen, men at dei framleis søker tre andre gjerningspersonar.

Politiet har sett inn fleire patruljar i området, og eit politihelikopter frå Oslo er på veg til Bergen for å hjelpe til med søk.

Mannen som er gripen er ein 24 år gammal mann. Han er no sett i varetekt.

Klokka 05.45 blei to bilar observert ved Nipedalsvatnet. Der skal fleire personar stått, men dei sprang frå staden då politiet kom.

Politiaksjonen føregår i området Nipedalen, Tennebekk og Kanadaskogen på Laksevåg. Årsaka til at aksjonen føregår der er fordi bilen den fornærma mannen var i blei funne i dette området.

Utsett for vald

NRK sin reporter på staden kan fortelje at alle køyretøy i heile Nipedalen blir stoppa og undersøkt av politiet. Området rundt Tennebekktjørna er no sperra av.

– Den fornærma mannen blei bunden på hendene, seier Koltveit.

Mannen opplyste til politiet då han blei funne at han var blitt utsett for ei kidnapping.

VÆPNA AKSJON: Politiet leitar etter tre gjerningspersonar mistenkt for kidnappingsforsøk på Laksevåg i Bergen. Foto: Marit Stensby / NRK

Ein bussjåfør oppdaga mannen då han forsøkte å kome om bord i bussen medan han var bunden på hendene og mangla sko.

– Mannen er no køyrt opp til Haukeland for helsesjekk, seier Koltveit.

I ei pressemelding opplyser Vest politidistrikt at mannen skal ha blitt slått i ansiktet fleire gonger.