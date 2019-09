V stal mandat frå Sp i Ullensvang

Når finteljinga er unnagjort tysdag er det klart at Venstre stel eitt mandat frå Senterpartiet i Ullensvang kommune. Venstre låg an til å bli heilt utraderte, men får inn Eivind Tokheim i kommunestyret. Dermed får Sp og ordførarkandidat Lajla-Margrethe Lindskog-Lund (bilete, t.v.) ni mandat mot Ap sine tretten. Høgre får fire, og raudt to mandat. V, Krf, SV og Frp får alle eitt kvar.