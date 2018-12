Uvisst skadeomfang

Det er et uvisst skadeomfang for personen som var i bilen som kjørte utfor veien ved Vågenes på Radøy. Politiet opplyser at det var to personer i bilen i henholdsvis 60- og 90-årene. Bilen har truffet en stolpe. – Vi mistenker at sjåføren har sovnet bak rattet, sier operasjonslederen Arve Samsonsen.