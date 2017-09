Uvisst korleis ein streik vil råka

Arrangementsansvarleg Helge Stormoen i Bergen 2017 seier til NRK onsdag kveld at arrangøren ikkje veit i kva grad ein eventuell SAS-streik vil påverka sykkel-VM. – Me veit ikkje kva fly deltakarane og støtteapparat kjem med. Difor har me heller ikkje oversikt over kva konsekvensar strieken kan få for deltakarane, seier Stormoen. Han opplyser at VM-arrangøren skal diskutera problemstillinga med UCI torsdag morgon.