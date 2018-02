Uvêr skaper problem i Eikedalen

Uvêr og vind i fjellet gjer at Eikedalen skisenter har avlyst kveldskøyringa onsdag. På dagtid er to av åtte heisar opne. – Det bles godt, og er meld at det skal auke til storm i kveld. Vi køyrer to heisar no på dagtid, men stenger til kvelden. Då er vi meir utsett med tanke på straumbrot, seier dagleg leiar Fredrik Tønjum.