Uvêr og kuling på fjellet

Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvêr torsdag morgon. På riksveg 7 over Hardangervidda er det innført kolonnekøyring, medan det på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er delvis stengd fordi eit vogntog har sklidd av vegen. På Haukeli er det sterk kuling, medan det på Filefjell er liten kuling torsdag morgon.