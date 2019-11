Uvanlig tørr november

Bergen ligger godt an til å få sin tørreste november på 98 år, og sin tredje tørreste noensinne, skriver BT. Så langt i november har det falt 51,1 millimeter nedbør i byen, og bare to ganger tidligere har det vært målt mindre. Værmeldingene tyder på at det går mot en «novembertørkerekord».