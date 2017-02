Uvær stenger flere veier: – Det blåser godt i fjellet nå

Klokken halv fire natt til tirsdag skrev Statens vegvesen på Twitter at det var stedvis redusert sikt på riksvei 7 over Hardangervidda, og at kolonnekjøring kunne bli innført på kort varsel.

– Nå er det ikke lenger noen fare for kolonnekjøring – nå er det kolonnekjøring. Og det er fare for at det kan bli helt stengt for små kjøretøy, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen til NRK like før klokken 06.

– Det er uvær og dårlig sikt, forklarer Larsen.

Store kjøretøy blir av Vegvesenet oppfordret til å bruke kjetting.

– Det blåser godt

Fv. 50 mellom Hol og Aurland ble meldt stengt klokken 05.45. Også der herjer uværet.

– Det er friskt i fjellet nå, det blåser godt, sier Larsen.

Også på fv. 53 mellom Tyin og Årdal kan det bli stengt på kort varsel.

– Der blåser det liten til stiv kuling nå, sier trafikkoperatøren.

– Skal bedre seg utover dagen

Også på veiene i Buskerud og Telemark er det problemer, etter OBS-varselet som skal ha gitt 25–30 millimeter nedbør, som sludd eller våt snø i høyereliggende strøk, i natt og i morgentimene tirsdag.

I Oppland er fv. 27 over Venabygdsfjellet stengt.

– Været skal bedre seg utover dagen, men i morgentimene må bilister passe på, sier Larsen.