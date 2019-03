Uvær på fjellovergangene – kolonnekjøring over Hardangervidda

Været i fjellet har skapt problemer i trafikken det siste døgnet.

Klokken 11.15 er dette status for fjellovergangene mellom øst og vest.

Riksveg 7 over Hardangervidda: Midlertidig stengt i to timer. Kolonne har kjørt seg fast.

Riksvei 13 over Vikafjellet: Åpen

E134 over Haukelifjellet: Åpen.

Fylkesvei 50 Hol – Aurland: Åpen.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet: Åpen.

E16 over Filefjell: Stengt på strekningen mellom Voss og Lærdal grunnet opprydningsarbeid etter ulykken i Gudvangatunnelen. Strekningen vil ikke bli åpnet i dag. Ellers er E16 over Filefjell åpen.

Fylkesvei 53 Årdal - Tyin: Kan bli stengt på kort varsel.

– Det er ganske redusert sikt på Hardangervidda for øyeblikket, sier trafikkoperatør Tore Tysse.

Foreløpig er det vanskelig å si når kolonnekjøringen vil opphøre, opplyser Tysse. For øyeblikket er det tre timer ventetid for å kjøre over i kolonne ved Haugastøl.

Uværet har vart gjennom natten, men det vil bedre seg utover søndag formiddag, skal vi tro Meteorologisk institutt.

– Vi forventer en bedring fra klokken 12 og utover. Det er meldt perioder med sol gjennom dagen, så vi venter at snøen som faller ikke blir liggende, sier vakthavende meteorolog i Vervarslinga på Vestlandet, Geir Ottar Fagerlid.

Også på veiene på Vestlandet har det søndag morgen vært problemer. Politiet i Sørvest skriver på Twitter at det har vært flere trafikkuhell og utforkjøringer på E39 fra Åsen og sørover mot Sandnes. Ingen skal være skadd i uhellene.

På strekningen mellom Stavanger og Sandnes skal det også være svært glatt og vanskelig kjøreforhold, ifølge politiet. De advarer særlig mot av- og påkjøring til E39.

– Vi har fått inn meldinger om svært vanskelig kjøreforhold. Men vi har hatt strøbilene ute i morgentimene, og vi regner med at det vil bedre seg relativt kjapt, sier Tysse.

GLATT: Flere busser og biler skal ha kjørt seg fast ved Øvre Kråkenes på Bønes. Foto: Simon Brandseth / NRK Hordaland

På riksvei 555 vest for Bergen meldes det også om ekstremt glatt vei. Et barn skal ha fått skader etter at en bil snurret rundt og kjørte av veien.