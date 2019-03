Uvær over flere fjelloverganger

Kraftig vind og snø skaper problemer på flere fjelloverganger. Fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt, riksveg 7 Hardangervidda er stengt for personbiler, mens det er kolonne for tunge kjøretøy. Det er også kolonnekjøring på riksveg 13 over Vikafjellet.