Uvær i fjellet

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for små kjøretøy (under 7,5 tonn) på grunn av uvær i fjellet, mens det er kolonnekjøring for store kjøretøy. Fv. 50 Hol - Aurland er helt stengt, mens det er åpent over Haukeli, Hemsedal og Filefjell.