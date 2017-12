Uvær i fjellet

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for biler under 7,5 tonn. For store kjøretøy er det kolonnekjøring. Det er kolonnekjøring på E 134 Haukelifjell og fv. 50 Hol - Aurland. Veien er stengt på Vikafjellet.