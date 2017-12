Uvær i fjellet

Det er meldt at sterk vind, nedbør og temperaturer rundt null kan gi vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i dag. Det er stengt for personbiler over Hardangervidda, mens kjøretøy over 7,5 tonn slipper over fjellet i kolonne, opplyser Statens vegvesen. Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt Bildet er tatt ved bommen på Haugastøl.