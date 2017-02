Utviklet kjelke etter Turøy-ulykken

Helikopterstyrten ved Turøy førte til utviklingen av et nytt verktøy for å finne små metalldeler på havbunnen. På én uke laget Miko Marine en magnetkjelke som tiltrekker seg metall. Den er et supplement til bruk av dykkere, skriver Teknisk Ukeblad.