Utvider siktelsen for drapssiktet

Politiet har utvidet siktelsen mot mannen (21) som er siktet for å ha drept fetteren Said Bassam Chataya (28) på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen 15. februar i år. Mannen er nå også siktet for to trusselepisoder og mishandling i nære relasjoner, skriver politiet i en pressemelding. Politiet opprettholder dessuten siktelsene for psykisk medvirkning mot de to mennene som ble løslatt i forrige uke.