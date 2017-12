To menn i 30-årene ble alvorlig skadet av kniv under et slagsmål i en leilighet i Magnus Barfots gate torsdag ettermiddag.

I naboleiligheten pågrep politiet en 25 år gammel mann. De beslagla også det de tror er angrepsvåpenet.

Torsdag kveld var mannen siktet for grov kroppsskade. Men etter avhør fredag har politiadvokat May-Britt Erstad valgt å utvide siktelsen til drapsforsøk, melder NTB.

Avhørt

Mannen fremstilles for varetektsfengsling lørdag formiddag.

Politiet kommer til å be om at mannen fengsles i fire uker med brev- og besøkskontroll. Ifølge Erstad ble den siktede avhørt fredag, men hun ønsker ikke å si noe om hva som kom frem i avhøret eller hvordan 25-åringen stiller seg til siktelsen.

Ifølge politiet skal den siktede kjenne minst ett av ofrene fra før. Han er også kjent av politiet fra før for andre kriminelle forhold enn grov vold.

Har ikke tilstått

Hans forsvarer Beate Hamre sier til NRK at han ikke erkjenner straffskyld.

– Han har forklart seg greit om hendelsen i avhør, sier Hamre, som ellers ikke ønsker å kommentere siktelsen.

De to mennene ble alvorlig skadet, men skal være utenfor livsfare.

LES MER: – Jeg hørte mye rabalder og skriking. Det var helt vilt.