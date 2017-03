Utvidar skuldingane mot tenåring

Skuldingane mot den no 18 år gamle mannen som slo ned fleire forbipasserande i Bergen sentrum i januar, tel no 15 punkt. – Me vurderer å legga bort eitt av voldstilfella frå Bergen sentrum. Samstundes er valden mot Vidar Helland oppjustert i grovleik og gjeld no grov kroppsskade, seier politiadvokat Alexander Gonzalo Sele til BT. Helland blei slått ned og er i dag sterkt redusert som følgjer av overfallet.