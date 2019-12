Utset trafikklys i havbruksnæring

Ordninga med trafikklys-merking som skal avgjera om fiskeoppdrettarar kan veksa, eller redusera produksjonen vert utsett til neste år. Det skriv Fiskeridirektoratet i ei pressemelding. – Me må vera sikre på at me tek dei rette grepa, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.