Utrykningskjøretøy hindret av uforsvarlig parkering: – Kommer så vidt forbi med barnevogn

For andre dag på rad har bilister i Kollevåg på Askøy parkert bilene sine slik at det blir for trangt for brannvesenet å komme forbi.

Kollevåg er et friluftsområde med gode bademuligheter, og er derfor populært i varmen.

– Noen steder står bilene så tett parkert at man så vidt kommer forbi med en barnevogn, sier Fredrik Larsen, underbrannmester i Askøy brann og redning.

– Kan hindre redning av liv

Brannbiler trenger en bredde på tre meter for å komme forbi, og dersom biler blokkerer veien kan det få alvorlige konsekvenser.

– Hvis brannvesenet eller andre nødetater ikke kommer forbi, kan det i verste fall hindre redning av liv, sier Larsen.

SKILTET: Det er tydelig skiltet at brannvesenet trenger plass for å komme seg frem, men bilene er likevel parkert slik at det ikke er plass. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

Bruker mindre utrykningskjøretøy

Dårlig parkering ved badeplasser på finværsdager er et problem mange steder i landet, også i Osloområdet.

– På finværsdager er det vanskelig fremkommelighet, men vi har heldigvis ikke blitt hindret av parkerte biler under utrykning, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

I en hektisk periode med mange drukningsulykker anser brannvesenet i Oslo feilparkerte biler til å være et så stort problem at de har tatt i bruk mindre utrykningskjøretøy.

– Vi har gjort klar sekshjulinger, såkalte ATVer, slik at vi kan rykke selv om det er dårlig fremkommelighet. Dette er ikke en ønsket situasjon, men vi mener det er nødvendig, sier Hovtun.

BER FOLK TENKE SEG OM: Lars Magne Hovtun ber folk ta hensyn til utrykningskjøretøy når de parkerer. Foto: Olav Døvik / NRK

Mangler ressurser

Brannvesenet på Askøy oppdaget den uforsvarlige parkeringen i Kollevåg i går, og dro derfor ut for å sjekke i dag.

– Vi kom frem til like dårlig parkerte biler som i går, og har gitt beskjed til politiet, sier Larsen.

Politiet har for tiden ikke nok ressurser til å sende folk ut til Kollevåg, men de arbeider med å forbedre situasjonen.

– Vi har varslet på Twitter slik at folk skal få med seg situasjonen. I tillegg prøver vi å komme i kontakt med Askøy kommune slik at de kan sende ut noen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker.

TRANGT: Det er tydelig mindre en tre meter vei tilgjengelig for brannbilen. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

Foreslår parkeringsvakter

For Alexander og Aurora Banks som kom tidlig til badeplassen var det ikke noe problem å finne parkering, men da de skulle dra fikk de se alle de feilparkerte bilene.

– Det virker ikke som om folk tenker over hvor de parkerer. Så lenge de kommer seg på stranden, står de tydeligvis hvor som helst, sier Aurora Banks.

– Dette problemet finnes ved mange badeplasser. Kanskje parkeringsvakter kunne være løsningen? Bøter gjør at folk tenker seg om, sier Alexander Banks.