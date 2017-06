Utrykning til Danmarks plass

Høyre kjørebane i sørgående retning på E39 er delvis sperret like ved Danmarks plass i Bergen grunnet en ambulanseutrykning. Politiet er ikke kjent med hendelsen, og det er ingen ting som tyder på at det har vært en trafikkulykke. – Dette er nok et rent helseoppdrag, sier operasjonsleder Frode Kolltveit.