Søndag morgen fikk politiet melding om at fem personer skulle ha falt i vannet i Byfjorden ved Bergen.

Alle nødetater ble kalt ut. Både en brannbåt, politibåt, en luftambulanse og redningshelikopter var med i søket.

Men etter tre timer viste det seg at meldingen var falsk. Nå er han anmeldt og risikerer bøter og fengsel i inntil 6 måneder, melder BT.

Før politiet visste at meldingen var falsk, ble store styrker kalt inn i søket.

– Når vi får melding om at flere personer har havnet i sjøen, tar vi meldingen på høyeste alvor. Vi sendte ut en mengde ressurser for å få kontroll på situasjonen, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til NRK.

Fengsel inntil 6 måneder

Mannen er anmeldt for brudd på straffelovens §187 om falsk alarm. Han kan få bøter eller fengsel inntil et halvt år.

Så langt har mannen ikke fått oppnevnt forsvarer. Saken er under etterforskning, politiet har ingen opplysninger om hvordan han stiller seg til siktelsen, ifølge jourhavende jurist Ingrid Postvoll.

– Vi tar alle meldinger like alvorlig hver gang. Hvis vi skal gå grundig inn i hver enkelt melding for å avgjøre om den er sann eller ikke, gjør det situasjonen helt håpløs for oss, sier Landro.

Landro sier at det ikke er vanlig med falske nødmeldinger, men at konsekvensene er store.

– Men bare én falsk melding er alvorlig nok. Vi har mange redningsoppdrag, da er vi nødt til å prioritere.

– Kaster bort ressurser

Avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Jarle Øversveen, sier det er viktig å skille mellom hendelsene der det viser seg i etterkant at det ikke var noe alvorlig likevel, og de bevisst falske meldingene.

– Hvis man setter i gang en aksjon på falsk grunnlag, vil vi kaste bort ressurser unødvendig. Disse ressursene blir jo da utilgjengelig for andre reelle hendelser som kan pågå samtidig.

Ifølge Øversveen er det vanskelig å si hvor mye en slik redningsaksjon kan ha kostet økonomisk, men at det er snakk om kostbare ressurser.

– Det største problemet er at vi kaster bort ressurser på dette. I verste fall kan det stå om liv.