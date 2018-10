Utlendingar sikta for bortføring

Dei fire sikta etter kidnappingsdramaet i Bergen natt til fredag, er 21-25 år gamle, skriv BT. Dei yngste er nordafrikanske og bur på same adresse i Bergen, med heleri, tjuveri og narkotika på rullebladet. Dei eldste er ukjende eller lite kjend for politiet. Alle er kravd varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, med to veker full isolasjon.