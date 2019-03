Uthus brant ned

Et uthus brant ned på Tjeldstø i Øygarden natt til søndag melder 110-sentralen. Bt.no skriver at uthuset brant ned, men at det aldri var fare for at brannen skulle spre seg til hus i nærheten. Årsaken er ukjent. Det skal ha blitt røyket fisk der tidligere på dagen.