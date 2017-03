Utestedet Ovenpå konkurs

Utestedet Ovenpå er begjært konkurs. Årsaken er et ubetalt momskrav på i overkant av hundre tusen kroner, skriver BT. Ovenpå åpnet i 1996. – Vi prioriterte å gjøre opp for oss så lenge vi kunne, men klarte ikke å betale all momsen, sier styreleder Adrian Bjørdal til avisen.